Говоришь "Алексей Панин", а подразумеваешь извращения и девиантное поведение. Этот артист пропагандирует всевозможные сексуальные отклонения. Кажется, ему все равно с кем и где сношаться.

Панин уже давно живет в Испании и оттуда регулярно клеймит Россию. Путешествует он тоже в страны, нам недружественные. Как говорится, туда ему и дорога. Теперь вот артист в Эстонии, которая особенно преуспела в деле всевозможных антироссийских санкций.

С самолета голодный Панин отправился на поиски мужских репродуктивных органов. Как говорится, свинья грязь везде найдет. Вот и Алексей нашел член. Да не один, а целый букет.

В центре эстонской столицы он нашел небольшой частный музей современного искусства. Особенно актера лауреата госпремии России впечатлила композиция из девяти эрегированных гипсовых членов. "Очень зашли гениталии из Англии Jamie McCartney", – вожделенно облизывает губы 45-летний Панин. А уж-то – тонкий ценитель, который отлично знает, что и куда лучше всего заходит.

Правда, в своем телеграмм-канале Панин не уточнил водил ли он любоваться чужими приборами свою дочь-подростка или поберег ее неокрепшую психику. Но с него станется! Он же даже на нудистский пляж ее брал.