Зверски избившему мужика во время попойки Лепсу поставили диагноз: После употребляемых веществ

Кажется, самые лучшие дни обходят стороной Григория Лепса.



Артист во время пребывания в Петербурге не единожды угодил в скандал. Сначала его выходка во время концерта, когда музыкант эмоционально разбил микрофон и удалился со сцены. А потом Григорий Лепс вообще подрался.

Во время попойки, которые обычно происходят в вечер пятницы в барах, певец избил петербуржца. И, судя по его травмам, удары были сильные: мужчина заявил о переломе носа и ушибах. Все, что произошло, выглядит странно, потому что артист уже давно не привлекал себе столько внимания.

Журналисты Пятого канала обсудили поведение звезды с психологом. Екатерина Верченова отметила, что поводов для таких срывов может быть много – от трудностей на работе и в жизни до пагубных привычек. При этом она заверила, что делать выводы без личного общения нельзя, но предположениями все же поделилась.

"Вполне возможно, здесь идет адаптация организма после употребляемых веществ. Может быть также ситуация дискомфорта или неврозы", – поставила возможные диагнозы специалист.

Психолог также добавила, что это могла быть отсроченная реакция на фоне ситуаций, приключившихся с человеком в прошлом. Стоит отметить, что у артиста за последние годы была масса поводов для переживаний. Чего только стоит развод с женой.

Также, напомним, что певца не раз ругали за пристрастие к алкоголю, что он и сам признавал накануне своего юбилея. Артист говорил, что в последнее время практически не пьет, а предпочтение отдает спорту. Так что, какие-либо зависимости вряд ли могли спровоцировать Григория Лепса.