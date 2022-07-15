Всасывающий по три бутылки спиртного Лепс перешел на наркотики: Я, алкоголик

Григорий Лепс рассказал о своем образе жизни.

Завтра, 16 июля, любимец миллионов Россиян, исполнитель хита "Лондон" отметит свой юбилей – музыканту исполнится 60 лет. За свою длинную жизнь Григорий Лепс успел многое: получил звание заслуженного артиста, завел семью и даже в момент необходимости кардинально изменил свою жизнь.

Несмотря на столь почетный возраст, артист не забывает следить за собой. Многие отмечают его модный стиль в одежде, а в последнее время сложно не заметить то, что он похудел. Музыкант признался, что просто хотел привести свой вес в состояние 25-летней давности. В итоге он увеличил физические нагрузки, а еще ограничил количество алкоголя.

Григорий Лепс с иронией признался, что мог всасывать три бутылки спиртного – именно тогда он ловил себя на том, что уходит в пике. Хотя в том, чтобы "погулять" артист не видит ничего плохого, хотя и постоянно встречает в свой адрес осуждение: мол, почему бы и нет, если в таком состоянии человек приносит людям хорошие эмоции.

К тому же, несмотря на такое веселое времяпрепровождение, он с легкостью может осилить тяжелые физические нагрузки!

"Я, алкоголик, могу пройти 50-70 километров пешком. Если они смогут повторить, сниму шляпу, а, может быть, и скальп", – иронично высказался артист о себе и тех, кто его упрекает.

Возникает вопрос: как же теперь музыкант расслабляется? Как всегда, шутя, он ответил, что перешел на наркотики. Но, если серьезно, то Григорию Лепсу не до отдыха: он постоянно в работе, ведь в его планах радовать зрителей до тех пор, пока он будет у них востребован.