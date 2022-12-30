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Шоу-бизнес
"Падение Киркорова": Нарвавшийся на уголовку за позорную выходку Филя-богохульник потерял все

"Падение Киркорова": Нарвавшийся на уголовку за позорную выходку Филя-богохульник потерял все

Филипп Киркоров оказался в очень неприятной ситуации.
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Концертная индустрия в России, по данным ОСН, переживает не лучшее время: за 2022 год она потеряла около 30% артистов. И сейчас рискует лишиться еще одного – поп-короля нашей эстрады. Как передает "Царьград", на Филиппа Киркорова завели дело, и пока не понятно, чем закончится вся эта история.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

На уголовку артист нарвался сам. На него подали в суд и попросили привлечь к ответственности за номер на песню "Мария Магдалена", которую он исполнил в Кремле. Тогда многих возмутило то, что певец устроил непристойные танцы на кресте, оскорбив тем самым чувства верующих.

Очень суровые материалы о поп-короле после его выходки, которую многие окрестили позорной, стало выпускать издание "Царьград". Сначала авторы назвали его "Филей-богохульником", а потом пообщались Ольгой Кармухиной, рассказавшей "о падении Киркорова". Артистка, как оказалось, училась с певцом в Гнесинке, правда, на разных курсах. Но тогда она сразу разглядела в нем скромность и огромный талант.


С такими данными будущий поп-король мог пойти очень далеко! Но, как считает Ольга Кармухина, к 55 годам он потерял все самое главное – потенциал и возможность реализовать себя в правильном русле. Даже былой простоты уже нет: как пишет Пятый канал, артиста удивляет, что его сын Мартин слишком скромный и даже в шутку сомневается в родстве с ним.

Из-за всего случившегося, россиянам, по мнению Ольги Кармухиной, остается наблюдать за падением сумевшего забраться так высоко музыканта. И это, говорит его коллега по творческому цеху, неизбежно.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2022, 16:40 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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