"Что там у Киркорова под перьями?": надругавшемуся над крестом Филе-богохульнику намяли раздобревшую моську

Этот год для поп-короля российской эстрады был богатым на скандалы. Чего только стоит его поступок на сольном концерте в Кремле, который не на шутку разгневал публику. Во время исполнения одной из песен артист надругался над крестом – по крайней мере именно так посчитали некоторые верующие, которые возмутились танцем Филиппа Киркорова на священном атрибуте.
На артиста тогда посыпались проклятия и критика, из-за чего ему пришлось публично объясняться и извиняться. Наверняка сам он уже забыл про этот казус: продолжить жить припеваюче, устраивать вечеринки для друзей и добреть, поедая вкусную еду. А еще развлекаться на ТВ в свойственной ему манере: как пишет Пятый канал, кролик справил нужду на поп-короля во время съемок.
Вот только расслабляться рано: как передает "Царьград", против музыканта возбуждают дело по статье "Оскорбление чувств верующих". Кому-то этот шаг покажется очень жестким, но только не автору статьи, который своими хлесткими комментариями, условно говоря, намял раздобревшую моську виновника этой истории.
В своем материале он с иронией называет артиста "Филей-богоборцем" и "Филей-богохульником" – после того, как его адвокат заявил, что те самые песня и номер на самом деле задуманы как поклонение Марии Магдалине. Но, если разобрать смысл каждой строки, то посвящены они на самом деле поп-королю.
В общем, автор уверен, что возбуждения дела Филипп Киркоров заслужил: "Пусть получит по полной, тогда в следующий раз головой думать будет. Или что там у него под перьями?".