Российский тележурналист и генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников является преданным патриотом и глубоко верующим человеком. В своих выступлениях он каждый раз личным примером доказывает людям, что внутренняя борьба над своими слабостями не менее важна, чем внешняя с политическими врагами. Несколько лет назад Корчевникова начались серьезные проблемы со слухом, но несмотря на это он продолжает заниматься профессиональной деятельностью, хоть это и кажется порой невозможным.
На днях в своем телеграм-канале Борис Корчевников помянул павшего российского воина Евгения и рассказал его краткую историю. Корчевников вспомнил, как Евгений прислал ему два видео – с собранной коллекцией с украинских опорников, штабов, позиций, пыточных: фашистские шевроны, сувениры, литература, стяги и "весь этот черный сатанинский хлам, на который они камлали".
"Поминайте в своих молитвах воина Евгения – упокоит тебя Господь в Своих обителях", – написал Корчевников.
Веки Корчевникова опустились, ведь он не может больше смотреть на проклятый произвол беснующихся уродов и приспешников Антихриста. От всего этого ему нечеловечески больно за своих, он даже плакал в прямом эфире – настолько жаль ему было русских солдат. Именно поэтому он изо дня в день пропагандирует правду и приводит доказательства праведных дел российских солдат.