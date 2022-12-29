"Сложно": Лишившийся глаз после скандала Киркоров борется за жизнь

Филипп Киркоров рассказал о трудной борьбе.

Год у поп-короля российской эстрады был очень непростой. Во сколько же конфликтов он умудрился влезть: танцы на кресте, оскорбление женщин, избиение некоего мужчины букетом... Впрочем, вряд ли это как-то влияет на состояние Филиппа Киркорова, ведь после всех этих скандалов он выходит в свет и общается с журналистами.

Единственное, что изменилось, это темные очки, которые то ли придают ему стиля, то ли скрывают его лицо. Представ перед публикой в них, певец как будто лишился глаз, ведь под черными стеклами их совсем не видно. Да, и в лице у него какая-то печаль, но услышав комментарий звезды, становится понятно, почему. Как оказалось, на старости лет музыкант борется за жизнь на сцене из-за обилия конкурентов.

"Удивлять сложно. В шоу-бизнесе сложно, и нам сложно", – сказал Филипп Киркоров в разговоре с Пятым каналом, отметив, что создавая любое шоу, артист борется за зрителя. И очень часто этот процесс превращается в настоящую битву, в которой, по словам поп-короля, выживают сильнейшие.

После этих слов, кажется, эпатажным выходкам артиста находится объяснение. Может быть, именно так он привлекает к себе внимание. Впрочем, сам музыкант в своей работе самым главным считает труд, а потому не стоит на месте и собирается дальше радовать фанатов.

"Я уж попою, дайте мне допеть свой век", — сказал Филипп Киркоров.

