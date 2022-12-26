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"Живет по своим законам": всплыла голая правда про меняющую мужчин Волочкову

Бурная личная жизнь Анастасии Волочковой многим не дает покоя. Сама же балерина плевать хотела на тех, кто ее осуждает.
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Романам Анастасии Волочковой уже давно не ведет счет, кажется, сама Волочкова. Ухажеры и женихи меняются очень часто, однако балерина не видит в этом большой проблемы. Она много раз говорила, что живет так, как хочет, и никто не смеет ей указывать. Балерина наслаждается вниманием мужчин и не оставляет надежд встретить того единственного, с которым можно будет прожить до самой смерти.

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Эксперт по женским тренингам Юлия Прокудина уверена: Волочкова очень любит мужское внимание. "Она живет по своим законам. Успешной женщине никто не может навязывать правила поведения. Любая женщина в ее возрасте хотела бы себя окружать молодыми мужчинами!", – заключила собеседница "Дни.ру".

По словам Прокудиной, Анастасия питается энергией, которую получает от ухажеров. "Любит так жить – в центре внимания! Она умеет создать шум и по-настоящему получать удовольствие от своих действий", – сказала Юлия. Так, можно сказать, всплыла голая правда про балерину, и поспорить с этой истиной сложно.

Фото: из личного архива Юлии Прокудиной

Ранее общественность обсуждала помолвку Анастасии Волочковой с бизнесменом-кондитером Дмитрием. Сама артистка рассказывала, что была поражена сюрпризами, которые устраивал для нее мужчина. Вскоре стало известно, что у него есть законная жена. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2022, 20:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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