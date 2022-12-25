"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек

В последние годы Анастасия Волочкова неустанно показывает поклонникам спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". За несколько дней до Нового года, 28 декабря, балерина выступит в культурном центре "Внуково", причем не один раз. В популярной соцсети артистка опубликовала видео, в котором объявила следующее: "Их (спектакля – Прим. ред.) будет целых два в этот день". Танцовщица согласилась на двойную нагрузку из-за огромного количества желающих посмотреть представление.
Волочкова предстала на видео в обтягивающей милое пузико майке и подчеркивающих ее стройные ноги штанах. Держа в руках пуанты, балерина объявила о еще одном спектакле. По словам артистки, он запланирован на 8 февраля. Она с нетерпением ждет детишек и их родителей на представление, которое она покажет в концертом зале VEGAS.
Сейчас Анастасия посвящает свободное время тренировкам и репетициям, ведь в ближайшую среду она должна быть в потрясающей форме, чтобы не разочаровать пришедших на спектакль поклонников.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова объявила о помолвке с бизнесменом-кондитером Дмитрием, который всячески за ней ухаживает. Но оказалось, что мужчина, который завоевал сердце танцовщицы, женат. Подробнее об этом писали "Дни.ру".