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Шоу-бизнес
Дед Мороз оказался с подарком: у жениха Волочковой нашлась законная жена

Дед Мороз оказался с подарком: у жениха Волочковой нашлась законная жена

Анастасия Волочкова, вероятно, разрушила чужую семью.
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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова попадает в громкие скандалы с завидным постоянством Неприятные истории постоянно сопровождают звезду отечественного балета. Оно и понятно, бывшая прима Большого театра ведет довольно открытый образ жизни и о каждом чихе рассказывает поклонникам в социальных сетях.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

История с новым кавалером, конечно же, не стала исключением. Подписчики первыми узнали, что у артистка появился ухажер. Он явился к ней в гости в образе Деда Мороза и одарил подарками. Далее аноним начал всплывать в соцсетях звезды уже на постоянной основе.

Как только Анастасия Волочкова не нахваливала своего ухажера. Она делилась с фанатами планами на будущее: планировала свадьбу. Однако, кажется, в этой истории не заложен happy end. Дед Мороз оказался с подарком.

Сюрпризом для общественности и, возможно, для самой балерины, оказалась законная жена ее жениха. Если звезда сцены изначально знала всю правду, значит она разрушила чужую семью.

Неприятные подробности всплыли, когда поклонники артистки узнали имя ее кавалера. Оказалось, что за ней ухаживал предприниматель Дмитрий Дюран, который в свое время перепробовал несколько бизнесов, а сейчас занимается кондитерской продукцией. К слову, сладости периодически всплывали в сторис звезды.

Там же, в социальных сетях, комментаторы начали интересоваться, знает ли жена Дмитрия о свадьбе и как супруга бизнесмена относится к его отношениям на стороне. Существует ли законная жена, может ответить сам кавалер Анастасии Волочковой, правда, личную жизнь он не комментирует.

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2022, 16:20 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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