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Шоу-бизнес
"Удовольствие": Взмокшую от горячих ласк молодую жену Диброва застали в постели с другим

"Удовольствие": Взмокшую от горячих ласк молодую жену Диброва застали в постели с другим

Молодая жена Дмитрия Диброва хорошо проводит время в отсутствие супруга.
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Все по-разному относятся к браку прославленного журналиста и его молодой избранницы, ведь он старше ее на 30 лет! Многие предполагали, что Полина вышла замуж за уже взрослого телеведущего из меркантильного интереса. Однако, глядя на Дмитрия Диброва и его супругу, кажется, что они счастливы.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Молодая возлюбленная звезды уж точно хорошо живет. И не только потому что рядом с ней такой прекрасный мужчина. Будни у Полины всегда наполнены всякими активностями. У нее есть свой тренер, который помогает держать тело в форме. А когда девушке хочется расслабиться, она отправляется, к примеру, в баню, где мокнет от горячих ласк массажиста и жара от печи.

Вчера супруга Дмитрия Диброва была замечена на вечеринке в Москве, где бурно развлекалась в компании друзей. А в понедельник, благодаря паре опубликованных снимков, поклонники застали ее уже в другом месте – в постели с другим бельем.

Именно чтобы похвастаться новеньким комплектом Полина и сделала фотографии в кровати. Девушка беспрестанно хвалила одеяло, пододеяльник и наволочку за мягкость и приятное прикосновение к телу! А поклонникам передалось ее настроение, поэтому многие решили тоже порадовать себя новеньким бельем.

Кто-то в комментариях не упустил возможности восхититься ее беззаботной жизнью.

"Ого как же вы классно проводите время, наблюдать за вами одно удовольствие", – написала фанатка молодой жены Дмитрия Диброва.

Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2022, 15:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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