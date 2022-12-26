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Шоу-бизнес
Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение

Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение

Ольга Бузова сообщила поклонникам о самом дорогом человеке в ее семье.
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Ольга Бузова давно обещает поклонникам выйти замуж и обзавестись детьми. Певица признается, это ее главная мечта и цель, ведь она уже даже квартиру купила и отремонтировала в ней детскую комнату, но пока все это по-прежнему в проекте. После одного неудачного брака с футболистом Дмитрием Тарасовым и еще одного не менее неудачного романа с Давой Ольга Бузова поставила на "стоп" личную жизнь и продолжила заниматься карьерой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Тем не менее, россияне прекрасно помнят, что Бузова обещала взять ребенка из детского дома при условии, если сама не родит до 35 лет. И вот ей уже 36, а ребенка все нет и нет. Многие уже начали подозревать певицу в беременности. К тому же, в последнее время она заметно поправилась.

На днях Ольга Бузова показала в своем аккаунте самого дорогого человека в ее семье. Теперь это ее мать. И значит, никакого ребенка пока нет и не планируется. Таким образом, никакого интересного положения у Бузовой нет, и это уже не тайна. На фото мать Бузовой предстала с озорными кудряшками с белым кроликом в руках.

"День с мамой бесценен ❤️ моя красавица любимая", – написала Ольга Бузова.

Поклонники отметили, что мать звезды великолепно выглядит.

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 26 декабря 2022, 11:20 Источник: Телеграм-канал Ольги Бузовой • Требует проверки
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