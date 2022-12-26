Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение

Ольга Бузова давно обещает поклонникам выйти замуж и обзавестись детьми. Певица признается, это ее главная мечта и цель, ведь она уже даже квартиру купила и отремонтировала в ней детскую комнату, но пока все это по-прежнему в проекте. После одного неудачного брака с футболистом Дмитрием Тарасовым и еще одного не менее неудачного романа с Давой Ольга Бузова поставила на "стоп" личную жизнь и продолжила заниматься карьерой.
Тем не менее, россияне прекрасно помнят, что Бузова обещала взять ребенка из детского дома при условии, если сама не родит до 35 лет. И вот ей уже 36, а ребенка все нет и нет. Многие уже начали подозревать певицу в беременности. К тому же, в последнее время она заметно поправилась.
На днях Ольга Бузова показала в своем аккаунте самого дорогого человека в ее семье. Теперь это ее мать. И значит, никакого ребенка пока нет и не планируется. Таким образом, никакого интересного положения у Бузовой нет, и это уже не тайна. На фото мать Бузовой предстала с озорными кудряшками с белым кроликом в руках.
"День с мамой бесценен ❤️ моя красавица любимая", – написала Ольга Бузова.
Поклонники отметили, что мать звезды великолепно выглядит.