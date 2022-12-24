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Шоу-бизнес
Никонов день: что нельзя делать 24 декабря

Никонов день: что нельзя делать 24 декабря

23 декабря православные вспоминают преподобного Никона Печерского.
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ИСТОРИЯ

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Сюжеты Православные праздники

Святой Никон служил в Киево-Печерской лавре, он был одним из последователей основателя духовной обители. Однажды он постриг в монахи придворных князя Изяслава, что за попал в немилость к правителю. Преподобный был вынужден покинуть монастырь и переехать на Таманский полуостров, где сам основал храм.

Позже он смог вернуться в лавру и стал игуменом. Во время набега половцев священник попал в плен, где за годы "высох" от голода. Меж тем, святой Никон за страдания получил дар от Господа. В плену он молитвой исцелял других людей.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

На Руси на Никонов день женщины отказывались от традиционных женских забот, а мужчины – от мужских. Одним нельзя было стирать, убираться в доме, вторые не должны были ходить на охоту и рыбалку. При этом носить грязную или старую одежу запрещалось категорически, ведь она могла привлечь нечистую силу.

Кроме того, наши предки после заката в памятный день не переступали порог дома, также нельзя было выносить и вносить вещи. Разумеется, ссоры, склоки, грубость и сплетни тоже были под запретом.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

24 декабря православные зажигали в доме свечи, которые по традиции должны были осветить жилище и отпугнуть нечистую силу. Вообще, День Никона у наших предков ассоциировался с борьбой со злыми духами и ведьмами. Бури, метели и сильный снегопад были обычным делом – они считались последним "приветом" от нечисти.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2022, 00:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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