Не живая: наглотавшуюся таблеток Андрееву нашли пожелтевшей с кровавыми каплями

Екатерина Андреева всегда была эталоном красоты и молодости. В свои 61 год она совершенно не собиралась впадать в уныние и думать о пенсии, несмотря на то, что уже имеет на это право. Ходили слухи, что Андреева скрывает свой настоящий возраст, однако сама она уверяет – причиной ее моложавости и красоты является правильный образ жизни, а также активный спорт и путешествия.
Екатерина Андреева сформировала вокруг себя образ неподражаемого гаранта правдивой информации и патриотизма. Именно поэтому рейтинги новостной программы, которую она неизменно ведет много лет, не снижаются. Все потому, что Андреева никогда не врет и плохого не посоветует.
На днях она сделала рекламу в своем телеграм-канале и рассказала о полезных бадах. Конечно, она не стала бы рекламировать то, чего сама не пробовала, а значит, она с уверенностью наглоталась предлагаемых таблеток. Однако в кадре Андреева почему-то предстала словно не живая. Ее мимика была каменной, а лицо ничего не выражало. Ее кожа казалась пожелтевшей, вероятно, так падал свет. А на ногтях у Андреевой были кровавые капли декоративного лака. Впрочем, это только подчеркнуло ее изящные пальчики.