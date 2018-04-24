Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной

В Москве состоялось открытие XVIII фестиваля искусств "Черешневый лес". На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей. Особое внимание СМИ привлекла к себе Екатерина Андреева. Известная телеведущая вышла в свет в стильном черном брючном костюме с вышивкой, дополнив образ чокером и маленькой шляпкой с вуалью. По мнению репортеров, Екатерина явно одержала верх над вдовой Олега Табакова Мариной Зудиной, которая также появилась в свете в черном наряде. Ушлые журналисты сделали вывод, что артистке явно было не до украшательств, поскольку она буквально придавлена горем от потери любимого человека.
В Москве состоялась панихида по артистке
Артистка выглядела очень величественно в своем трауре
Артист буквально светится от счастья
В столице и области пострадали десятки человек
Актриса умерла на 84 году жизни
Состоялась церемония открытия ММКФ
Актриса прошлась по красной дорожке
Поющая ведущая вызвала фурор
Ее формы взбудоражат мужчин по всему миру
Певица в разлетайке выглядела комично
В "Современнике" прощаются со звездой фильма "Любовь и голуби"
Телеведущая призналась, что ей горько от сложившейся ситуации
Актриса среди прочих пришла проститься с коллегой
Артист рассказал о потере