Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной

В Москве состоялось открытие XVIII фестиваля искусств "Черешневый лес". На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей. Особое внимание СМИ привлекла к себе Екатерина Андреева. Известная телеведущая вышла в свет в стильном черном брючном костюме с вышивкой, дополнив образ чокером и маленькой шляпкой с вуалью. По мнению репортеров, Екатерина явно одержала верх над вдовой Олега Табакова Мариной Зудиной, которая также появилась в свете в черном наряде. Ушлые журналисты сделали вывод, что артистке явно было не до украшательств, поскольку она буквально придавлена горем от потери любимого человека.