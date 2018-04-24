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Апрель 24, 2018
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Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной

567

В Москве состоялось открытие XVIII фестиваля искусств "Черешневый лес". На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей. Особое внимание СМИ привлекла к себе Екатерина Андреева. Известная телеведущая вышла в свет в стильном черном брючном костюме с вышивкой, дополнив образ чокером и маленькой шляпкой с вуалью. По мнению репортеров, Екатерина явно одержала верх над вдовой Олега Табакова Мариной Зудиной, которая также появилась в свете в черном наряде. Ушлые журналисты сделали вывод, что артистке явно было не до украшательств, поскольку она буквально придавлена горем от потери любимого человека.

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