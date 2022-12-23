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Шоу-бизнес
Поселился на скамейке: Оставшийся без работы за бугром Панин вынужден жить на копейки

Поселился на скамейке: Оставшийся без работы за бугром Панин вынужден жить на копейки

Алексей Панин показал, чем занимается.
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Некогда очень востребованный актер покинул Россию, причем со скандалом. Исполнитель одной из ролей в картине "Жмурки" буквально открестился от родины, стал поливать ее грязью, за что заработал гнев со стороны публики. Переезд в Испанию запомнился россиянам и другими скандалами с участием Алексея Панина: развратное поведение, пьянки и слухи о сношениях с собаками...

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Конечно, все это наложило отпечаток на карьере артиста. Недавно в одном из интервью он признался, что найти работу по своей профессии он не может, потому что люди воспринимают его как скандального персонажа, причем не помогают даже доводы о том, что актер работал с настоящими мэтрами!

В общем, предложений о съемках в кино или выступлении в театре у Алексея Панина за бугром не так много. Он буквально остался без работы, но руки не опускает. В октябре этого года она начала репетировать спектакль "Скамейка", который планирует показать публике. В партнеры себе он взял украинскую актрису, с которой отыгрывает сцены и снимает их на камеру.

Один из отрывков постановки он накануне показал подписчикам. Из-за сюжета, который происходит практически в одном месте, на время спектакля актер поселился на скамейке, где герои за один вечер проживают целую жизнь.

Судя по фразам и происходящему в ролике, персонаж Алексея Панина вынужден жить на копейки, которые ему по спектаклю выдает девушка на обед.

"Клянусь! Выйду замуж, пусть все деньги у него будут", – произносит реплику своей героини партнерша Алексея Панина.

Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 04:25 Источник: Телеграм-канал Алексея Панина ✓ Надежный источник
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