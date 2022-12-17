Разминает рот: нацепивший женские трусики Панин готовится к ночи с толпой брутальных мужиков

Для того, кто любит путешествия, динамичную смену образов и диковинные штучки, блог Алексея Панина – настоящая находка.

Смотрите, вот Алексей Панин голый на пляжах Испании, а вот – в костюме-сеточке гуляет по Москве, затем же нацепивший женские трусики Панин оказывается в Крыму. Вжух! И Алексей уже позирует в гипермаркете товаров для взрослых в Таллине, примеряя съедобные трусы из конфет, а вот он – уже в Италии и испуганные собаки с воем разбегаются от него во все стороны...

Буквально пару часов назад Алексей Панин объявил о том, что они с дочерью наконец-то получили американские визы. Радостным событием он поделился в своем блоге, где сразу же обрел поддержку своих подписчиков. Многие из фолловеров порадовались за любимого проказника, желая ему удачи и счастья на новом месте.

Один же из пользователей Сети и вовсе предложил Панину ночлег, чем лопающийся от гордости актер сразу же поделился в своем Телеграм канале. Гостеприимным жителем США оказался практически бывший соотечественник – брутальный накачанный армянин. Исходя из гостеприимности и крепких семейных уз, присущим армянам, можно даже предположить, что Алексею Панину придется готовиться к ночи с толпой брутальных мужиков. Главное, чтобы он приехал не с пустыми руками, а захватил гостинцев.



Действительно, Испания, в которой Алексей Панин проживал последние несколько лет, была лишь стартовой ступенькой для актера. Его манили улочки США, где можно свободно ходить голышом, а киностудий для "взрослых" фильмов столько, что плюнь жвачку – попадешь в одну из них. Так что теперь Алексей Панин, уверены многие, ежедневно разминает рот. Ведь говорить по английски ему вскоре придется гораздо чаще, чем сегодня.