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Шоу-бизнес
Разминает рот: нацепивший женские трусики Панин готовится к ночи с толпой брутальных мужиков

Разминает рот: нацепивший женские трусики Панин готовится к ночи с толпой брутальных мужиков

Для того, кто любит путешествия, динамичную смену образов и диковинные штучки, блог Алексея Панина – настоящая находка.
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Смотрите, вот Алексей Панин голый на пляжах Испании, а вот – в костюме-сеточке гуляет по Москве, затем же нацепивший женские трусики Панин оказывается в Крыму. Вжух! И Алексей уже позирует в гипермаркете товаров для взрослых в Таллине, примеряя съедобные трусы из конфет, а вот он – уже в Италии и испуганные собаки с воем разбегаются от него во все стороны...

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Буквально пару часов назад Алексей Панин объявил о том, что они с дочерью наконец-то получили американские визы. Радостным событием он поделился в своем блоге, где сразу же обрел поддержку своих подписчиков. Многие из фолловеров порадовались за любимого проказника, желая ему удачи и счастья на новом месте.

Один же из пользователей Сети и вовсе предложил Панину ночлег, чем лопающийся от гордости актер сразу же поделился в своем Телеграм канале. Гостеприимным жителем США оказался практически бывший соотечественник – брутальный накачанный армянин. Исходя из гостеприимности и крепких семейных уз, присущим армянам, можно даже предположить, что Алексею Панину придется готовиться к ночи с толпой брутальных мужиков. Главное, чтобы он приехал не с пустыми руками, а захватил гостинцев.

Действительно, Испания, в которой Алексей Панин проживал последние несколько лет, была лишь стартовой ступенькой для актера. Его манили улочки США, где можно свободно ходить голышом, а киностудий для "взрослых" фильмов столько, что плюнь жвачку – попадешь в одну из них. Так что теперь Алексей Панин, уверены многие, ежедневно разминает рот. Ведь говорить по английски ему вскоре придется гораздо чаще, чем сегодня.


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Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2022, 16:51 Источник: Телеграм канал "Alexey Panin" ✓ Надежный источник
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