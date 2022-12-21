Я и бал: пьяная светская львица сходила под себя прямо на красной дорожке модной премии в центре Москвы

"Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать! // Какие-то уроды с того света, // И не с кем говорить, и не с кем танцовать", – писал Александр Грибоедов в комедии "Горе от ума". "Действие происходит… спустя десять лет после войны 1812 года, то есть в 1822", – указывал автор. Спустя ровно два столетия московское высшее общество вызывает похожие эмоции своими нравами...

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