Садомазо в борделе: у Бузовой в развратном платье вывалилась грудь

36-летняя Ольга Бузова уже ровно шесть лет как в разводе. И, судя по всему, ей все острее не хватает мужика рядом. Ее наряды выглядят все призывнее, все откровеннее. И на премию телеканала Fashion TV она заявилась в таком развратном платье, что его можно было бы описать только как "садо-мазо в борделе".

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