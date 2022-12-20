"Хищница": сексапильная Михалкова из "Уральских пельменей" возбудила мужчин

Юлия Михалкова к 39 годам так и не обзавелась любимым мужчиной. Но отсутствие личной жизни как таковой нисколько не волнует бывшую участницу шоу "Уральские пельмени". Она считает, что всему свое время. Находится ли актриса в поиске мужчины, сказать сложно – можно лишь предположить, взглянув на ее снимки в соцсетях.
В своем телеграм-канале Михалкова нередко делится фотографиями, на которых она запечатлена в смелых позах. На большинстве снимков Юлия подчеркивает свою сексуальность роскошными нарядами. Поклонники же заваливают звезду популярного юмористического шоу комплиментами.
Например, недавно Михалкова опубликовала несколько кадров, сделанных на парковке. На снимках актриса, одетая в кожаное, позирует рядом с автомобилем. На одном из фото Юлия расстегивает молнию на просторной куртке, демонстрируя оголенную грудь. "Хищница", "Лучше вообще без ничего", "Супер, красавица", "Когда уже в купальнике фото будут?", – пишут возбужденные мужчины звезде.
Стоит отметить, что после ухода из "Уральских пельменей" Юлия Михалкова не была замечена в крупных проектах. Видимо, пока ее устраивает карьера модели, которой она так сильно увлечена.