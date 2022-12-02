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Шоу-бизнес
"Храни Господь": не сумевшая спасти Юдашкина супруга вдохнула полной грудью в роковой день

"Храни Господь": не сумевшая спасти Юдашкина супруга вдохнула полной грудью в роковой день

Страшный диагноз Валентину Юдашкину поставили шесть лет назад.
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Прославленный российский дизайнер женился вместе со своей супругой уже больше 30 лет! Довольно солидный срок, причем не только по меркам отечественного шоу-бизнеса. Супруги всегда выглядели счастливыми, и даже внезапная болезнь кутюрье на это не повлияла. Жена Марина всегда заботилась и оберегала Валентина Юдашкина, однако, этим, к сожалению, не смогла спасти его от рака – он людям и их планам неподвластен.

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 Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

С каждым годом модельер меняется до неузнаваемости, однако не опускает руки и стойко переносит это испытание. Во этом ему помогает верная супруга и, пожалуй, благодаря ей семья продолжает вести привычный образ жизни.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, и Валентин Юдашкин, и его жена продолжают улыбаться. В своем микроблоге Марина опубликовала снимок с счастливым лицом – и не случайно. Сегодняшний день для нее поистине роковой, ведь она отметила свой 64-й день рождения.

Не секрет, что женщин увеличивающиеся цифры в паспорте пугают и даже вгоняют в депрессию. Но эта история точно не про Марину Юдашкину: даже в столь почетном возрасте она вдохнула полной грудью и сообщила, что готова к новому году жизни, который точно принесет ей нечто прекрасное.

Поклонники семейства принялись поздравлять супругу кутюрье. Многие поспешили пожелать Марине и ее мужу крепкого здоровья – это, к слову, им точно нужно.

"Очень люблю и уважаю Вас. Храни Господь всю вашу семью." – написала одна из фанаток под постом в микроблоге возлюбленной Валентина Юдашкина.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Валентин Юдашкин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2022, 18:25 Источник: Телеграм-канал Марины Юдашкиной ✓ Надежный источник
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