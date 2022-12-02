"Храни Господь": не сумевшая спасти Юдашкина супруга вдохнула полной грудью в роковой день

Прославленный российский дизайнер женился вместе со своей супругой уже больше 30 лет! Довольно солидный срок, причем не только по меркам отечественного шоу-бизнеса. Супруги всегда выглядели счастливыми, и даже внезапная болезнь кутюрье на это не повлияла. Жена Марина всегда заботилась и оберегала Валентина Юдашкина, однако, этим, к сожалению, не смогла спасти его от рака – он людям и их планам неподвластен.
С каждым годом модельер меняется до неузнаваемости, однако не опускает руки и стойко переносит это испытание. Во этом ему помогает верная супруга и, пожалуй, благодаря ей семья продолжает вести привычный образ жизни.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, и Валентин Юдашкин, и его жена продолжают улыбаться. В своем микроблоге Марина опубликовала снимок с счастливым лицом – и не случайно. Сегодняшний день для нее поистине роковой, ведь она отметила свой 64-й день рождения.
Не секрет, что женщин увеличивающиеся цифры в паспорте пугают и даже вгоняют в депрессию. Но эта история точно не про Марину Юдашкину: даже в столь почетном возрасте она вдохнула полной грудью и сообщила, что готова к новому году жизни, который точно принесет ей нечто прекрасное.
Поклонники семейства принялись поздравлять супругу кутюрье. Многие поспешили пожелать Марине и ее мужу крепкого здоровья – это, к слову, им точно нужно.
"Очень люблю и уважаю Вас. Храни Господь всю вашу семью." – написала одна из фанаток под постом в микроблоге возлюбленной Валентина Юдашкина.