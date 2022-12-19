"Трусливое д***мо": захотевшего вернуться после побега Урганта растерзали толпой

Многие звезды, именующие себя сливками общества, уехали весной, не забыв плюнуть напоследок в свою Родину, в своих зрителей, в своих сограждан. Многие из них, к их огромному сожалению, впоследствии поняли, что жизнь на чужбине далеко не так сладка, как в объятиях вольготной столицы, где перед ними была открыта каждая дверь и поспешили обратно. Был среди них и Иван Ургант.
Однако в Белокаменной захотевшего вернуться после побега Урганта, будто сговорившись, стали снимать с мероприятий. Вынудили Ивана даже пошутить о том, что его "сглазили".
Ситуацию прокомментировала Яна Поплавская, отметив в своем Телеграм канале, что Иван Ургант "всеми возможными способами пробивает себе дорогу" и что за ним, непременно, потянется цепочка селебрити, жаждущих "сытной и славной” жизни.
"Здесь и без вас много прекрасных артистов и журналистов, которые готовы работать и делать это качественно", – плюнула в возвращенцев Яна Поплавская.
Каждый ее пост, к слову, собирает множество комментариев, где все до единого выражают солидарность с исполнительницей роли Красной Шапочки. Произошло так и в этот раз: комментаторы растерзали толпой своего экс-любимчика.
"Мерзкие Иуды", "Сгинь, нечисть", "Трусливое д***мо", – раскатали фолловеры Яны Поплавской Ивана Урганта и его последователей.