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Шоу-бизнес
Вмазавший Урганту создатель фильма "Елки-9" о подноготной скандала: Очень переживал

Вмазавший Урганту создатель фильма "Елки-9" о подноготной скандала: Очень переживал

Иван Ургант не удостоился чести сниматься с признанными мастерами.
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В следующий четверг, 1 декабря, на большие экраны выйдет фильм "Елки-9", продолжение одной из любимых россиянами новогодних кинолент. В этом году премьера состоится на месяц раньше. Однако зрители смогут насладиться игрой далеко не всех актеров.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Иван Ургант не появится в девятой части праздничной франшизы. Ранее шоумену смачно вмазал создатель картины Евгений Кулик, который принял решение отстранить актера от съемок. Сценарист подчеркнул, что артист не правится со своей ролью.

Разумеется, его громкое заявление привело к не менее громкому скандалу в сфере шоу-бизнеса. Иван Ургант, в прочем, отреагировал на ситуацию с иронией. Шоумен пошутил, мол создатель киноленты "Елки-9" вогнал гвоздь в гроб его актерской карьеры.

Меж тем, карьера ведущего программы "Вечерний Ургант", действительно, сегодня выглядит не лучшим образом. Популярная программа перестала выходить в эфир Первого канала официально из-за смены сетки вещания с сокращением развлекательно контента.

Многие россияне до сих пор не забыли своеобразную реакцию актера на изменившуюся политическую ситуацию. Так или иначе, подноготную проекта раскрыл сам Евгений Кулик. Он отметил, что "Елки-9" будут принципиально отличаться от предыдущих частей франшизы.

Увы, но в этом году Иван Ургант не удостоился чести сниматься с признанными мастерами. Сценарист в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" особо отметил игру Федора Добронравова, Елены Валюшкиной и Алексея Серебрякова.

"Я очень переживал, как они, великолепные мастера своего дела, воспримут меня, человека без такого профессионального багажа, как у них", – добавил Евгений Кулик.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2022, 15:20 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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