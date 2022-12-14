"Это был неравный бой": поставивший крест на карьере Меладзе стоит с протянутой рукой

Заслуженный артист России Валерий Меладзе еще не так давно принял решение покинуть сферу шоу-бизнеса и заняться работой по основной специальности. В студенческие годы он защитил кандидатскую диссертацию. Однако и на этой карьере певец поставил крест.
Проблемы у исполнителя хита "Се ля ви", в которой есть знаменитые строчки "Это был неравный бой" начались после того, как он не смог внятно объяснить свою позицию относительно политических событий в мире. Неравный бой с общественностью, требующей ответов, музыкант, очевидно, проиграл.
Тем не менее, он захотел вернуться на сцену. В текущем году были запланированы гастроли в Новосибирске. Валерий Меладзе собирался дать сразу два концерта в мае. Однако их перенесли на апрель наступающего года, уточняет РИА ФАН.
Теперь и эти концерты отменены. Об этом сообщает портал ngs.ru со ссылкой на организаторов. Электронная платформа, на которой продавались билеты, начала возвращать покупателям денежные средства.
Фактически Валерий Меладзе остался без запланированного заработка и, как говорят в народе, стоит с протянутой рукой. Ни в 2022, ни в 2023, видимо, нормально заработать у артиста не выйдет. Организаторы, к слову, не стали объяснять причину отмены выступлений.