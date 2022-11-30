Дерет в три шкуры: Ушлый Меладзе безбожно ободрал россиян ради наживы

Россиянам за границей придется платить больше за концерты любимого артиста.

Валерий Меладзе находится не в России и при этом продолжает зарабатывать деньги на своей аудитории, которая, конечно, состоит не из европейцев и американцев, а из русских. Тем временем спрос на его концерты на родине начал стремительно падать, люди теряют интерес.

Прямо перед Новым годом Валерий Меладзе резко повысил цены на свои концерты в Дубае. Теперь стоимость билетов в Эмиратах достигает от 120 до 170 тысяч рублей. Такие расценки кажутся заоблачными, ведь даже у Филиппа Киркорова, который получает горазд больше, такого резкого повышения цен не бывает.

Судя по всему, ушлый Валерий Меладзе решил, что может безбожно обдирать россиян. Продюсер Павел Рудченко объяснил, что сейчас многие российские артисты выступают именно в Дубае. Там на их выступления ходят в основном те, кто эмигрировал из России. Именно с расчетом на такую публику и едут российские звезды в Эмираты. Поэтому завышение цен объяснимо.

При этом у певца остались заступники, которые встали за него горой. Генеральный директор РМГ Владимир Киселев поддержал изгнанного с телеэкранов и радиостанций Меладзе.

Напомним, полгода назад Валерий Меладзе был включен в список запрещенных в России звезд, так как публично высказался против спецоперации на Украине, пишет ОСН.

Ранее продюсер Константин Меладзе прокомментировал слухи о разводе с Верой Брежневой. Он выложил детское фото певицы, написал числа "22.11" и поставил сердце. Меладзе напомнил, что 19 лет назад Брежнева пришла на кастинг в группу "ВИА Гра" и сразу покорила его сердце.