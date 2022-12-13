"Срочно!": Пропавшая без вести Кадышева нашлась с обрезанными руками и ногами

Надежду Кадышеву долгое время было не слышно и не видно.

Летом прославленной артистке стукнуло 63 года – весьма солидный возраст, в котором она продолжает работать и вести публичную жизнь. В свой день рождения она разместила снимок в праздничном наряде, поблагодарила всех за поздравления и пропала без вести из соцсетей – с того дня Надежда Кадышева не опубликовала ни одной фотографии.

Поклонники наверняка переживали за свою любимицу: где же она, что с ней происходит и почему она не выходит на связь? Наконец-то певица объявилась: в ее микроблоге появилась новая публикация, взглянув на которую, пользователи нашли ее с обрезанными руками и ногами. Вот в таком ракурсе решил снять ее фотограф и поместить на афишу.

Своим возвращением в мир Интернета Надежда Кадышева анонсировала предстоящий юбилейный тур под названием "Я желаю счастья...". С концертами она начнет гастролировать уже в феврале, правда, отправится в города, расположенные не так далеко от Москвы.

Многих этот факт возмутил, ведь звезду ждали и в других точках России.

"А Новосибирск где? Где Краснодар??? А как же Иркутск? Срочно к нам в Уфу!", – пишут в комментариях поклонники.

На них артистка ответа не дала. Вполне возможно, чуть позже она отправится дальше. Однако не исключено, что у стареющей Надежды Кадышевой уже не хватает сил на дальние поездки.