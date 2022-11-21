"18 лет я не изменяла": пойманная с молодым парнем жена Газманова давит на жалость

Олег и Марина Газмановы вместе уже больше 20 лет. За долгие годы отношений и брака они нашли подход друг к другу, но признаются, что без ссор не обходится. По мнению жены Газманова, без "искр" в браке жить было бы совершенно скучно.
Недоброжелатели регулярно пытаются найти изъяны брака Олега Газманова. Певца пытаются уличить в неверности, а писательницу — в уходе из семьи. Иногда случаются и курьезные ситуации. Так, подписчики заметили, что Марина проводила время на отдыхе в компании другого мужчины. Позже стало ясно, что пойманная с молодым парнем жена Олега Газманова просто сфотографировалась с подросшим сыном.
Скоро приближается Новый год и большое семейство готовится к празднику. Судя по всему, в этом году жена Олега Газманова решила продлить новогоднюю атмосферу и занялась украшением дома в конце ноября. Чтобы избежать критики, она слегка надавила на жалость своих подписчиков.
"Ровно 18 лет я не изменяла своей традиции наряжать елку 15 декабря. Пришло время что-то изменить", — написала Марина в своем блоге.
Однако, в социальной сети многие поддержали писательницу. Подписчики жены Олега Газманова тоже решили не откладывать украшение дома в долгий ящик.