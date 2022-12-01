"Похоронят на чужбине": бедные дети Пугачевой остались без кормилицы

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, похоже, рвет последние связи с родиной. Долгое время она хранила молчание и никак не реагировала на политические события в мире, однако в итоге приняла сторону мужа, некогда популярного в России комика Максима Галкина*.
Впрочем, шоумен сегодня уже занимается не юмором и пародиями, а больше ориентируется на политическую конъюнктуру, делая громкие и нелепые заявления. Разумеется, его попытки превратить концерты в аттракцион дешевой критики а адрес нашей страны не прошли бесследно.
Минюст РФ признал юмориста иностранным агентом. И вот после этого Алла Пугачева и закатила истерику против органа власти, собрав вещички и с детьми покинув родину. Максим Галкин* же занялся продажей семейной недвижимости, в том числе, легендарного замка в деревне Грязь.
Народная артистка СССР долгие годы не выходила на сцену, все это время семью обеспечивал пародист. Меж тем, певица имела постоянный доход с пенсии, а также с бизнеса в России. Доходы с продажи именных брендов кормили ее детей, а сейчас наследники звезд лишились этого источника.
Стремление Аллы Пугачевой обрубить связи с Россией активно обсуждают в "Живом Журнале". Пользователи уверены, что на родину она уже не вернется, поэтому певицу "похоронят на чужбине".
*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.