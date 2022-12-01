"Маленькое счастье": избранница подарила Лазареву новорожденную кроху

Сергей Лазарев преподнес своим поклонникам шокирующий сюрприз под конец года.

Сергей Лазарев порадовал поклонников под конец года и показал свою новую избранницу для творчества. Вопреки ожиданиям фанатов, он воссоединился не с какой-то уже прославившейся звездой, а с пока еще не очень известной начинающей артисткой без музыкального образования Евой Власовой, финалисткой шоу "Ну-ка, все вместе!". Именно она подарила ему новорожденную кроху – совместный творческий дуэт, которого ждут все фанаты.

Вокалистка из северного Ноябрьска Ева Власова прославилась в социальных сетях благодаря своим потрясающим каверам. После участия в музыкальном конкурсе Сергей Лазарев, который сидел в жюри, "положил на нее глаз" и решил спеть совместную композицию.

"С детства я мечтала стать певицей, но не понимала, как могу осуществить мою мечту. Однажды я устроилась продавцом в магазин бытовой техники, к нам зашел мужчина за микрофонами, я сказала ему, что я тоже пою, а он позвал меня на кастинг. И как я поднялась на эту сцену, больше не спускалась", – рассказывала ямальская исполнительница на шоу.

В своем телеграм-канале Сергей Лазарев выложил небольшой тизер к новому клипу, на кадрах которого он едет в заснеженном автомобиле рядом с Евой Власовой.

"Вот это неожиданно!"; "Это кто?"; "Заинтригованы, ждем!"; "Ева Власова красотка!"; "Маленькое счастье"; "Похоже, продюсирует она не хуже, чем тексты пишет"; "Вот Лазарев действительно удивил сделать дуэт не с кем-то, кто в чарты залетел с хитом, а с не очень пока что еще известной певицей, но очень классной) Нравится Ева с "Ну-ка все вместе", жду, что за красоту они приготовили", – написали фолловеры.