В разводе Подольской и Преснякова замешана другая женщина: Друг к другу испытывают чувства

Не так давно Наталья Подольская бросила Владимира Преснякова в одиночестве, забрав вещи и детей.

В последнее время уж слишком много слухов ходит о звездном браке – не очень приятных. Злые языки шепчутся, будто супруги находятся на грани развода, а также ищут повод их в этом уличить. К примеру, недавно Наталья Подольская улетела отдыхать без Владимира Преснякова, чем только подогрела слухи о неурядицах в семье.

Разговоров о проблемах звездной четы стало настолько много, что в теме развода оказалась замешана другая женщина. Комментарий на этот счет решила дать Ирина Безрукова. Актриса уверена, что только звездная пара знает правду, а все остальное – лишь догадки, которые разносит пресса.

При этом телеведущая отметила, что появление всевозможных сплетен о Наталье Подольской и Владимире Преснякове говорит о том, что ситуация неоднозначная, но только они сами могут расставить все точки.

"Все мы узнаем, когда они решат донести это все до широкой публики", — сказала Ирина Безрукова в разговоре с Пятым каналом.

Как оказалось, артистка знакома с супругами и даже пересекалась с ними в жизни. Так что, у нее была возможность сформировать впечатление об их браке. То, что она видела, говорит о том, что возлюбленные счастливы – это можно заметить невооруженным глазом.

"Это же чувствуется, когда люди испытывают столь нежные чувства спустя достаточно приличное время уже в замужестве", – заключила звезда, говоря о личной жизни Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

