"Я устал": муж гражданки Израиля Собчак сделал заявление об отъезде из России

В Израиле проживает около одного миллиона выходцев из России. Большинство из них вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них, например, Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. У Ксении Собчак тоже обнаружились еврейские корни, позволившие ей получить синий израильский паспорт "даркон".



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