Наш дом Израиль: ставшая мамой в 55 лет жена Виторгана пошепталась с Нарусовой об эмиграции Собчак

Человек непосвященный мог подумать, что сегодня в Москве проходит съезд дочерей Израиля. Тут была и член президиума Российского еврейского конгресса Алла Гербер, и член общественного совета той же богоугодной организации Людмила Нарусова, и чистокровная еврейка Ирина Млодик, известная как третья жена Эммануила Виторгана. Все они собрались на премьеру документального фильма Дарьи Виолиной и Сергея Павловского "Зачем России оперетта".

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