"В глазах ужас": Олег Газманов утонул на замерзшем озере

О случившемся эмоционально рассказала жена знаменитого артиста.

Народный артист России Олег Газманов в свои 71 год всегда удивлял жизненной энергией и позитивом. Невзирая на обстоятельства и трудности, певец умудрялся не только постоянно улыбаться, о и давать мотивацию всем своим поклонникам. За это его и любят.

Помогает Газманову по жизни жена Марина, с которой они в браке уже почти 20 лет. Верная спутница и бессменная муза каждый день дарит Олегу Газманову силы и вдохновение на творчество. Об этом свидетельствуют регулярные публикации о семейной жизни звездной семьи в соцсетях.

На днях жена Олега Газманова показала фото и видео с недавней зимней прогулки. На кадрах Марина и Олег Газмановы гуляют с собакой по замерзшему озеру и окрестностям. Видно, что пара счастлива и весело проводит время. На одном из снимков Марина лежит на спине на заснеженной поверхности, а Олег Газманов утонул по пояс в снегу на замерзшем озере.

"Сегодня настоящая зимища, морозец и солнышко! Прошлись, еле успели ворваться в светлый день, скользко конечно. Идешь – семенишь, в глазах ужас, так не хочется шлепнуться. А вот Михалычу все нипочем. глядишь, он уже по середине озера бегает как пацан. Пусть так и будет, радостью каждого дня!" – написала Марина Газманова.