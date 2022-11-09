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Шоу-бизнес
Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете

Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете

Певица Лолита всегда говорила, что способна выжить в любых условиях. И доказала это.


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Несмотря на уровень своей популярности, российская певица Лолита Милявская не белоручка. На днях она показала в своем аккаунте, как стирает белье практически в унитазе – в биде. Это произошло во время ее очередных гастролей в гостиничном номере в Тюмени. Все дело в том, что постирать в раковине у певицы не получилось – там не было затычки. А вот в биде она как раз нашлась.

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Так как Лолита не любит нарушать правила пользования имуществом в общественных местах, то решила пойти на компромисс и смело бросила свою одежду туда, где другие люди мыли половые органы. Артистка аргументировала отсутствие затычки в раковине тем, что в гостинице очень беспокоятся за сохранность раковин, сообщает Пятый канал.

"Стираю в биде! После концерта — это лучшее, что со мной могло произойти", – заявила опустившаяся на дно Лолита Милявская.

Поклонники были шокированы таким видео. "Докатилась!" – пишут фанаты в пабликах. Впрочем, им не привыкать. Недавно Лолита ужаснула их не менее, показав вид своего опухшего лица. Певица призналась, что перед сном ест много сладкого, поэтому на утро ее мучают отеки.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 9 ноября 2022, 21:23 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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