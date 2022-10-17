Вытянуть из забвения или утопить: Лолита получила солидные возможности

Угасающая популярность Лолиты Милявской в последнее время набирает обороты: она записала трек и сняла клип с молодым исполнителем Коста Лакоста. Да не один! Вначале это был "Антиклимакс", затем "По-другому". Фанаты обоих артистов были слегка шокированы таким дуэтом, но работу их оценили очень положительно. "До мурашек", "Пушка", "Огонь", – поделились мнениями слушатели.
Дальше – больше. Стало известно о том, что Лолита возвращается к роли ведущей. Вместе с Вадимом Такменевым она будет вести третий сезон шоу "Суперстар!". Как призналась сама певица, шоу – возможность протянуть руку помощи для всех, кто выпал из обоймы шоу-бизнеса. Таких артистов обзывают "сбитыми летчиками", но каждый из них заслужил шанс выложиться по полной и завоевать внимание публики и признание зрителей.
Некоторые считают, что желание помочь тем, кто этой помощи не просит, называется синдромом спасателя. Но мы уверены, что каждый из участников "Суперстар!" заслуживает этой возможности. Вячеслав Малежик, Катя Лель, Алёна Иванцова, Ольга Зарубина и Жан Милимеров – это далеко не полный список имен, которые будут произносить в микрофон Лолита и Вадим Такменев.
Оценивать старания конкурсантов будут Маша Распутина, Сергей Соседов, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева.