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Шоу-бизнес
Может сама весь Израиль прокормить: миллионершу Пугачеву лишили пособия по старости

Может сама весь Израиль прокормить: миллионершу Пугачеву лишили пособия по старости

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России.
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На получение пособия по старости на Земле Обетованной Народная артистка Советского Союза может не рассчитывать. Дело все в том, что социальная надбавка для пенсионеров – так называемая "ашламат ахнаса" – зависит от дохода человека. И если в стране исхода репатрианта – в данном случае в России – пенсионер получает хорошую пенсию, имеет доходы от сдачи недвижимости в аренду и т.д., то все это может повлиять на размер социальной надбавки. Или вовсе ее убрать.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

У Израиля с Россией подписан договор о финансовой прозрачности, включая банковские данные. Поскольку Пугачева сохранила и российское гражданство, то сведения о ее доходах и активах в России уже переданы в Битуах Леуми – ведомство социального страхования.

В России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. Эту пенсию она продолжит получать даже покинув родные палестины. Плюс она получает процент от продажи обуви под брендом ALLA PUGACHOVA.

Именно поэтому в Израиле же положенные Битуах Леуми 800 долларов в месяц (примерно 49 тысяч рублей) певица получать не сможет – нет на то оснований. Но вряд ли она сильно переживает – с ее накоплениями и сама может прокормить весь Израиль. Зато после 75 лет Алла Борисовна будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте Израиля, как и все пенсионеры этой страны.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Дни.ру
Автор: 9 ноября 2022, 14:48 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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