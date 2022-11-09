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Шоу-бизнес
"Не стало": Врач сделал все возможное с настигнутым внезапной смертью Киркоровым

"Не стало": Врач сделал все возможное с настигнутым внезапной смертью Киркоровым

Последние недели для Филиппа Киркорова были нелегкими.
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Поп-король российской эстрады умудрился всего за пару недель угодить в череду скандалов: сначала из-за гневного выпада в адрес Наргиз Закировой, а потом из-за грызни с Викторией Боней. Филипп Киркоров, не стесняясь, оскорблял женщин, за что на него накинулись многие россияне.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Вместе с тем народ гадает, что же такого произошло в жизни артиста, что он так срывается на представительниц прекрасного пола. В этом вопросе решил разобраться врач-психотерапевт Артем Толоконин. Конечно, специалист не общался с музыкантом лично, но на дистанции сделал все возможное, чтобы ему помочь.

Эксперт напомнил, что грызня с женщинами у Филиппа Киркорова была и раньше. Например, когда он накинулся на журналистку в розовой кофточке. Это, говорит психотерапевт, может сигнализировать о том, что внутри у певца масса негативных эмоций в сторону прекрасного пола, а сопровождать его они могут с раннего возраста.

Вполне возможно, что причина – это внезапная смерть и похороны близкого человека, которые настигли артиста тогда, когда он этого меньше всего ожидал.

"...матери, которой не стало гораздо раньше, чем он бы этого хотел и к чему был бы готов. И вот эта обида на ее преждевременный уход трансформировалась во внутренний конфликт, который проявляется в виде агрессии", – рассуждает Артем Толоконин.

По мнению специалиста, самое главное, что нужно сделать Филиппу Киркорову – проработать свое психо-эмоциональное состояние, чтобы впредь подобные агрессивные выходки не повторялись.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2022, 15:08 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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