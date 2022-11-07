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Шоу-бизнес
Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России

Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России

Екатерина Андреева долгое время вводила поклонников в заблуждение. Теперь правда на поверхности.
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27 ноября прошлого года российская телеведущая Екатерина Андреева разменяла седьмой десяток. Сейчас ей 60 лет, а уже совсем скоро исполнится 61, но выглядит журналистка по-прежнему свежо и молоко, как и много лет назад. В чем же секрет столь сногсшибательного внешнего вида? Сама Андреева уверяет, что благодарна хорошим генам и правильному уходу за кожей в домашних условиях. Не секрет, что Екатерина Андреева любит посещать баню и часто занимается спортом.

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Однако специалисты уверяют, что внешность Екатерины Андреевой стала такой не только благодаря "домашнему уходу", но и салонным процедурам. По словам врача Максимильяна Абозина, Андреева вводит людей в заблуждение. Он считает, что звезда Первого канала регулярно делает косметологические аппаратные процедуры для омоложения.

"В основном это подтяжка лица, эндоскопическая подтяжка, SMAS-подтяжка, скорее всего. Кроме того, есть ботулотоксин и плюс лазерная шлифовка кожи", – экспертно прокомментировал врач.

Впрочем, Екатерина Андреева недавно уверяла, что чистки, химические пилинги, лазеры и шлифовки ей противопоказаны по долгу службы. Ведь после чистки все лицо красное, а ей приходится регулярно выходить в прямой эфир.

Так или иначе, на лукавстве Екатерину Андрееву ловили и раньше. К примеру, ведущая программы "Время" продолжает настаивать, что ей всего 53 года. Журналист Александр Лапин ранее уверял, что ведущая "шифруется", так как якобы родила дочь Наталью в 16 лет. Якобы для нее это стыд и срам.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Екатерина Андреева уехала из России в Индию, где исследовала местные колориты, в том числе ядовитых змей. Также звезда отправилась в сафари на автомобиле с открытым верхом, где встретила настоящего тигра.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Екатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2022, 17:10 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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