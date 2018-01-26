Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье

В Москве состоялась премьера фильма Николая Хомерики "Селфи". Поддержать новую картину пришло множество знаменитостей. Однако особое внимание привлекли актеры Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Журналисты обступили влюбленных, которые буквально светились от счастья, ведь Паулина, появляющаяся в свете редко и предпочитающая облегающие наряды, на сей раз вышла на красную дорожку в подозрительно свободном черном платье.
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