Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье

В Москве состоялась премьера фильма Николая Хомерики "Селфи". Поддержать новую картину пришло множество знаменитостей. Однако особое внимание привлекли актеры Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Журналисты обступили влюбленных, которые буквально светились от счастья, ведь Паулина, появляющаяся в свете редко и предпочитающая облегающие наряды, на сей раз вышла на красную дорожку в подозрительно свободном черном платье.