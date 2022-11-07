Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
партнеры
Понедельник
7 ноября
Лента новостей
15:08
Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца
14:43
Воспитывала чужих детей и доживала свои дни в доме престарелых: что стало с актрисой Риной Зеленой
14:40
"Ничего невозможно сделать": раздавленный раком Басков добил организм гормонами
12:01
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
11:11
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
10:16
Завещание на квартиру, скандал и дом престарелых: что случилось с Татьяной Дорониной
09:36
"Может устареть за 10 лет": подводные камни при покупке недвижимости
08:44
Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме
06:27
Те самые убийцы: мужчина встретился лицом к лицу с опасным хищником под водой (видео)
04:07
Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой
02:09
Тюлени массово вынырнули из моря ради концерта рок-звезды – видео
00:18
Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября
22:29
Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой
21:13
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
20:10
Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет
18:19
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
17:35
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
16:55
"В морду дал": Поплавская рвет и мечет из-за возмутительной вакханалии
15:27
Два бриллианта: Виторган похвастался нажитым богатством
15:06
Вынуждена работать официанткой: мечты дочери Панина разбились вдребезги
14:31
Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму
13:37
Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной
12:29
Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы
11:42
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
10:50
"Король умер": корыстная Орбакайте радуется отъезду Пугачевой
09:26
Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
08:39
Не спасают, а убивают: зоозащитников шокировало "собачье гетто" в приюте для животных
06:24
Какую валюту покупать в конце 2022 года: рекомендация финансового консультанта
04:09
Что будет с ценами на самые необходимые товары в России
02:29
Затопили соседи? Как получить компенсацию
00:02
День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость": традиции 6 ноября
22:07
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
20:04
То, что вы еще не видели: муравьед довел народ до смеха 60-сантиметровым языком (видео)
18:45
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту
18:29
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
18:04
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
17:33
Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника
17:17
"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
16:20
"Сладкий мальчик": обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо
16:17
"Вполне естественная вещь": Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова
15:44
Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову
15:08
"Сволочи": обозвавшая россиян рабами Пугачева продолжила бросаться фекалиями
14:55
"Совсем пропал": Пожалевший о разводе Газманов делит любимую с другим
13:47
Рыдающая Успенская бросилась целовать померкшее лицо Баскова после смерти: Скучаю и тоскую
13:34
Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие
12:30
Протыкать иглами: детей Пугачевой и Галкина* сдают на лабораторные опыты
11:53
Врач поставил крест на беременности 44-летней Федоровой: Хроническое
11:21
"Ищут пожарные, ищет милиция": Меладзе без вести пропал в Европе
10:50
Живого места нет: изможденная анорексичка Ходченкова рухнула на колени после истязаний
09:54
Роман с голливудской актрисой, развод с Муцениеце и слухи об изменах: личная жизнь Прилучного
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника
"Сладкий мальчик": обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца

Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца

Алла Пугачева с детьми перебралась жить в Израиль, где даже получила паспорт и гражданство. Поклонники надеются, что Примадонна одумается и вернется в родные палестины. Но она, очевидно, уже физически не сможет этого сделать.
прочитано 45 раз

Гражданкой Израиля Народная артистка Советского Союза стала 22 мая 2022 года, получив в Иерусалиме паспорт. Вместе с ним Пугачева получила "саль клита" – так называемую "корзину абсорбции". Это денежная помощь репатриантам, предназначенная для обустройства на первоначальном этапе по приезду в Израиль. На протяжении первых шести месяцев Алле Борисовне на Земле обетованной будут перечисляться средства для существования – прожиточное пособие ("автахат ахнаса" или "дмей киюм"). А на протяжении первого года жизни там она будет получать и дотацию на аренду жилья.

ПО ТЕМЕ

"Кидала в чемодан тряпки и подгоняла детей": сенсационные подробности бегства Пугачевой в Израиль

Еврейское семя: двойняшкам иноагента Галкина выдали израильские паспорта

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Но Министерство алии и интеграции предупредило певицу, что если она покинет страну более чем на три месяца, то сразу же лишится всех выплат и пособий лишится. А суммы там серьезные. Израильские власти выделили Алле Пугачевой примерно 19 тысяч шекелей (341 тысяч рублей) на каждый месяц. Это около 47 тысяч рублей в месяц. Каждый из ее детей получит в сумме за полгода 7399 шекелей (128 тысяч рублей). Так что, видимо, на чужбине российская звезда и умрет...

Напомним, накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России. Она стала израильтянской по мужу – финансируемому Украиной Максиму Галкину. Его мать – чистокровная еврейка – похоронена в Израиле.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Дни.ру
Автор: 7 ноября 2022, 15:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет

Сбросить вес легко
Недвижимость

"Может устареть за 10 лет": подводные камни при покупке недвижимости

Рынок неравномерный
Шоу-бизнес

Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой

Быстро и вкусно

Шоу-бизнес

Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой

Приготовить просто

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+