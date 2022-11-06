"В морду дал": Поплавская рвет и мечет из-за возмутительной вакханалии

Яна Поплавская выразила недовольство происходящим на телевидении. По ее мнению, с эфирную сетку нужно срочно менять.

Яна Поплавская является пассионарной личностью. Артистка не может себе позволить не реагировать на события и вещи, которые вызывают у нее эмоциональный отклик.

Сейчас актриса активно критикует происходящее в западных странах. При этом чувство патриотизма заставляет Поплавскую рефлексировать о том, что ее не устраивает на родине.

Недавно Поплавская возмутилась эфирной сеткой телеканала НТВ. Особое негодование у знаменитости вызвало шоу "ДНК" с Анной Казючиц.



"Это не претензия к ведущем, но понимаете, мы говорим о семьях, люди регистрируют браки, и вдруг на фоне льется: "В морду дал", "Она мне изменила", — цитирует артистку Blitz+. По мнению Яны, данное зрелище выглядит диким на фоне разговоров о том, что сейчас нужно поднимать православие.

Поплавская убеждена, что от подобного возмутительного нужно избавиться как можно скорее. Она ждет решительных действий от телевизионных начальников. В случае, если они проигнорируют актуальный вопрос, Яна надеется на реакцию руководства страны.

Напомним, ранее Поплавская вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева через семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Супруг младше Поплавской на 15 лет: ей 55, а ему 40.

