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Шоу-бизнес
Развод и раздел имущества: выскочившая замуж Поплавская кусает локти

Развод и раздел имущества: выскочившая замуж Поплавская кусает локти

Яна Поплавская похвасталась: вышла, наконец, замуж. Увы, о своем счастье она растрезвонила слишком рано...
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Яна Поплавская, известная всей России и СНГ по роли Красной шапочки в одноименном фильме, похвасталась радостной новостью: вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. С избранником они знакомы уже 15 лет, из которых 7 – встречались. Лопающаяся от счастья Поплавская поделилась подробностями события в своем личном блоге.

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К слову, актриса, которой недавно исполнилось 55, старше своего избранника на 15 лет. Это придает их союзу небольшую нотку пикантности и заставляет подписчиков шептаться за ее спиной.

Смущает некоторых также срок длительности их сожительства: некоторые комментаторы даже смеются, что Поплавская "дожала" Яковлева. Именно по этой причине, уверены они, Яна так поспешила рассказать направо и налево о своем счастье: пусть каждая завистница кусает локти. Однако не поторопилась ли она с громкими словами?

Некоторые из фолловеров рассмеялись над подписью под видео из ЗАГСА. "Пропагандируем семейные ценности", – гордо заявила Поплавская, будто желая, чтобы все ей позавидовали. Но, увы, ей лишь написали гору критики, спустив ее на землю..

"Семь лет в гражданском браке, это блин семейные ценности", "Семь лет жили вне брака? И эта женщина будет кого-то упрекать?", "Вы выйдите сначала замуж и проживите 60 лет вместе!", – распяли они выскочившую замуж актрису за двуличное поведение.

"Надеюсь через год не будете по каналам бегать, рассказывая как он вас кинул", – предрекли Яне Поплавской скорый развод и раздел имущества.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2022, 18:25 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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