Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму

Даня Милохин спешно покинул шоу "Ледниковый период", не удосужившись предупредить ни продюсеров, ни партнершу.



Когда светловолосого Даню Милохина поставили в пару с хрупкой Евгенией Медведевой, телезрители сразу почувствовали, что их сердечки стали биться чуть чаще. Артистизм и экспрессия, которыми был пронизан каждый номер пары на шоу "Ледниковый период", не мог не зародить сомнений даже у самых отъявленных скептиков.

Все большее количество зрителей уверялись в том, что между молодыми людьми проскользнула искра любви, и связывает их теперь не только партнерство по ледовой арене. Именно их пара и была, по мнению многих, причиной высоких рейтингов нового сезона уже полюбившегося всем телешоу.

Поэтому новость о том, что Даня Милохин решил покинуть каст шоу, прогремела как гром среди ясного неба. Слабак, как назвали его некоторые, Милохин написал в блоге о том, что бросил все и уехал в ОАЭ "потому что просто устал". Евгения Медведева в ответ на такое заявление сразу же отписалась от экс-приятеля.

Мимо поступка Милохина не смог пройти звездный тренер и наставник проекта Илья Авербух. По его словам, Женя сильно переживала это предательство.

"Нанес моральную травму Жене", – разнес Милохина Авербух.

К счастью, Евгения Медведева – настоящий профессионал, которая смогла быстро взять себя я руки и приступить к тренировкам с новым партнером, который заменил Даню Милохина.