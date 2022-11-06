Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой

Новый сезон шоу "Ледниковый период" собрал в качестве участников звезд шоу-бизнеса, певцов, телеведущих и музыкантов. Но справиться с психическими и физическими нагрузками на шоу многим оказалось не под силу.
Возьмем, например, Даню Милохина: юноша признался в том, что устал и уходит из проекта. Этим он ошарашил и руководство шоу, и поклонников, и, особенно, свою партнершу Евгению Медведеву.
По подобной дорожке будто катится и Регина Тодоренко: самолично признавалась, что ей с каждым днем "становится все сложнее находить силы", чтобы продолжать участие. Тем не менее, звезда "Орла и решки" заявляет, что будет держаться до конца.
Но необходимо ли, уверены зрители, такое упорство? Особенно, когда Регина Тодоренко постоянно рыдает и, в общем-то, находится на грани нервного срыва. Перед съемками прошлого выпуска Регина рыдала в гримерке, чем даже вынудила психолога Валентину Красникову сделать заявление: молодой маме нужен отдых.
Напомним, в начале июля этого года Регина Тодоренко родила второго ребенка. Но, вместо декрета, побежала снова "в телевизор". В результате этого нервное напряжение женщины так высоко, что она впала в истерику после слов Татьяны Тарасовой об актерской игре пары.
"Танца не было — одно кривляние", – заявила Тарасова, дав понять паре Тодоренко и Энберга, что сегодняшний прокат – полный провал.