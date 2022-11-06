Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой

20-летняя Алина Загитова, несмотря на плотный график, находит время для готовки. Например, спортсменка очень любит запеченные кабачки. Рецептом она поделилась с поклонниками.

Россияне, узнав о том, что Алина Загитова умеет готовить, были поражены, поскольку считали олимпийскую чемпионку очень занятой и к тому же неопытной на кухне (видимо, из-за юного возраста). Когда спортсменка рассказала рецепт запеченных кабачков, многие отметили, что такое блюдо, хоть и простое, но очень вкусное.

Для приготовления запеченных кабачков, необходимо два таких овоща, а также чеснок, растительное масло, соль и перец. Алина нарезает кабачки кружочками и выкладывает их на противень, покрытый фольгой. В масло спортсменка добавляет два выдавленных зубчика чеснока, а также соль и перец. На этом этапе, кстати, можно поэкспериментировать и добавить другие специи.

Получившуюся смесь нужно намазать на порезанные кабачки. Загитова отправляет противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекание занимает примерно полчаса.

Очевидно, Алина Загитова очень любит кабачки. Наверняка ей понравятся другое блюдо – оладьи из кабачков. Они идеально подойдут для завтрака. Таким рецептом однажды поделился телеведущий Николай Дроздов, который, кстати, не ест мясо и в 85 лет выглядит просто отлично.