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Шоу-бизнес
Отказ от тиары Елизаветы II и дискредитация: Придворные уличили притворную Маркл в ненасытности

Отказ от тиары Елизаветы II и дискредитация: Придворные уличили притворную Маркл в ненасытности

Меган Маркл всегда любила все красивое и роскошное. Поэтому какой-то там замок королев Виктории показался ей полной безвкусицей.
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После отказа от королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри стали жить совсем обычной жизнью без отсылок к дворцовой роскоши. Пара поселилась в пригороде Санта-Барбары Монтесито, и теперь герцогиня пытается всех убедить, что это именно то, о чем она мечтала всю жизнь.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Однако скромность Меган Маркл можно поставить под сомнение, ведь особняк пары стоит 11 миллионов долларов, что довольно дорого даже для звезд. К тому же, находится он в элитном районе, где живут только селебрити, к примеру, Опра Уинфри. Более того, Меган Маркл ведет довольно светскую жизнь и постоянно фигурирует на различных мероприятиях.

Впрочем, неприличные запросы у Меган Маркл начали проявляться уже со времен жизни во дворце. Когда герцогиня жила с принцем Гарри в Великобритании, она постоянно была недовольна отношением окружающих к своей персоне. Меган Маркл казалось, что ее все время притесняют и обделяют. К примеру, на свадьбу она требовала от Гарри более роскошную тиару, а не ту, что предложила ей королева Елизавета II.

А на днях придворная дама леди Элизабет Энсон рассказала, как Меган Маркл осталась недовольна предложенным ей и принцу Гарри королевой коттеджа недалеко от Виндзорского замка, хотя там проживала сама королева Виктория. Меган Маркл такое жилище пришлось не по вкусу.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Меган Маркл. Фото: Pool/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2022, 04:07 Источник: Mirror ✓ Надежный источник
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