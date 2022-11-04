Рецепт от Лолиты: хрустящие соленые огурчики

Российская певца Лолита Милявская поделилась рецептом вкусных соленых огурцов.

Лолита Милявская продолжает самоизоляцию и рассказывает поклонникам о том, как старается себя занимать и развлекать. Звезда не теряет времени зря и готовится к зиме, используя накопленный предками опыт.

Лолита решила сделать заготовки на зиму. Она уже опробовала рецерт ароматного клубничного варенья. Теперь певица перешла к огурца и помидорам. Рецепт солений проверяла еще ее бабушка, поэтому вариант беспроигрышный.

"Я пообещала подписчикам, что обязательно покажу рецепт засолки огурцов и помидоров, как делала моя бабушка", – рассказала с воем аккаунте певица Лолита.

При этом артистка откусила на камеру прошлогодний соленый огурчик и продемонстрировала его сохранившуюся свежесть и вкусовые качества.

"Слышите? Хрустит!" – удивилась Лолита.

В десятиминутном ролике певица Лолита не поленилась и рассказала поэтапно, как приготовить такие вкусные соленые огурцы и закатать банки на зиму. По словам артистки, рассол остается прозрачным, а огурцы не теряют своей твердости.

Для приготовления рассола необходимо на трехлитровую банку огурцов или помидоров взять по одной головке чеснока, стручок острого перца любого цвета, листья и корень хрена, а также листья и веточки вишни и смородины. Еще одним ингредиентом стал укроп с семенами.

Лолита отметила, что в рецепте ее бабушки совершенно нет сахара, лимонной кислоты и уксуса. Более того, банки закрываются простыми пластиковыми крышками. Этот факт очень удивил поклонников, ведь без консервантов огурцы могут взорваться.