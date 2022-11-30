"Мама": Престарелая Буланова подарила ребеночка любимому мужчине

Раскрыты данные о появлении на свет ребеночка Татьяны Булановой.

В жизни прославленной артистки было много неприятных моментов. Один из них – развод с Владиславом Радимовым в 2016 году, из-за которого певица очень долго переживала и даже отнекивалась от замужества в будущем. Несмотря на всю боль, которую испытывала уже довольно престарелая на тот момент Татьяна Буланова, она умудрялась дарить радость другим людям.

В одном из последних интервью Кай Метов рассказал о работе с известной блондинкой. Вообще, заслуженный артист гордится всеми своими дуэтами, а также созданными песнями, каждую из которых трогательно называет "ребенком". На счету у исполнителя много композиций – лирических и даже патриотических.

"Люди любят и мои "боевые" песни – "Вспомни меня", "Мама, я хочу быть пионером", "Где-то далеко идут дожди", – отметил в одном из последних интервью артист. Одного ребеночка, к слову, ему подарила Татьяна Буланова – во время совместной работы в 2016 году. Кай Метов поистине гордится песней "Прощай, любовь моя".

"Она лирическая, добрая", – такими словами он описал ее в одном из последних интервью.

Не секрет, что между исполнителями во время работы над будущим хитом сложились очень теплые отношения, а друг для друга они стали любимыми – в дружеском смысле, конечно. Связь можно заметить во время совместных выступлений. К тому же Кай Метов и Татьяна Буланова время от времени встречаются на мероприятиях и не упускают возможности сделать совместные снимки.