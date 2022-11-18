"Выходит замуж": стали известны детали свадьбы старухи Булановой с молоденьким спортсменом

В Сети разлетелась радостная новость для всех поклонников нежноголосой Татьяны Булановой. Ее подруга Елена Королева поделилась фотографией певицы с обручальным кольцом, подписав публикацию недвусмысленной фразой.
"Моя подруга выходит замуж", — цитирует подругу Татьяны Булановой ОСН Медиа.
Поклонники тут же начали атаковать Буланову, желая разузнать детали свадьбы 53-летней артистки. РИА ФАН напоминает, что Татьяна Буланова около двух лет состоит в отношениях с 34-летним бизнесменом и бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Недоброжелатели не могли поверить, что жизнь "старухи" Булановой вновь будет связана с молоденьким спортсменом. Бывший муж артистки — футболист и тренер Владислав Радимов тоже был младше звезды, правда, всего на шесть лет.
Но, кажется, мечта о красивой свадьбе разрушилась. Директор Татьяны Булановой Константин Сергеев рассказал о торжестве. Оказывается, что пост подруги был дезинформацией, а певица не собирается связывать себя узами брака. Подробности стали известны благодаря человеку, за чьи действия пиар-служба не отвечает. Сейчас пост со свадьбой Татьяны Булановой удален.