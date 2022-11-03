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Шоу-бизнес
"Самое прекрасное решение": Жена мечтающего о девочке Преснякова сообщила о рождении малыша

"Самое прекрасное решение": Жена мечтающего о девочке Преснякова сообщила о рождении малыша

"Я еще одного хочу. Очень", – рассказала своим поклонникам жена Владимира Преснякова.
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В последнее время вокруг звездного брака ходят тревожные слухи: злые языки шепчутся, мол, в их союзе пошла трещина, а супруги находятся на грани развода. Неудивительно, что Владимиру Преснякову и Наталье Подольской время от времени приходится опровергать подобные разговоры.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

К слову, не так давно знаменитый музыкант на всю страну признался, что души не чает в своей жене и старается быть с ней рядом как можно чаще. А еще, как оказалось, он обнаружил в себе желание снова стать отцом – но на этот раз доченьки. Впрочем, судя по последним публикациям Натальи Подольской в соцсетях, она тоже не прочь увеличить количество своих детей.

Об этом супруга Владимира Преснякова сообщила, отвечая на вопрос о том, как решилась на рождение второго малыша. "Это самое прекрасное решение в моей жизни", – описала этот период певица. Она объяснила, что первый ребенок учит маму, а к следующему ты уже относишься по-другому – так сказать, с высоты опыта.

И между делом артистка поделилась своей сокровенной мечтой. Выяснилось, что она грезит о прибавлении в звездном семействе. "Я еще одного хочу. Очень", – разоткровенничалась Наталья Подольская. Получается, что желания супругов сходятся, и не исключено, что Владимир Пресняков сможет стать многодетным папашей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2022, 15:02 Источник: Соцсети • Требует проверки
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